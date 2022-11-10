Байден отреагировал на заявление россии об отступлении из Херсона

https://racurs.ua/n176650-bayden-otreagiroval-na-zayavlenie-rossii-ob-otstuplenii-iz-hersona.html

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Президент США Джо Байден вважає, що заява москви про відступ з тимчасово окупованого Херсона очікувана і свідчить про проблеми у збройних силах росії.

Насамперед я знаходжу цікавим те, що вони чекали з цим рішенням — а ми вже давно знали, що вони його ухвалять — до закінчення виборів у США. І це рішення — свідчення того факту, що у них, у російської армії — великі проблеми, — заявив Байден під час прес-сконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу, пише російська служба BBC.

9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні сергій суровікін заявив про перекидання військових рф на лівий берег Дніпра з Херсона. Проте в Офісі президента України вказали, що російські воєнні злочинці утримують у Херсоні значне угруповання, що не свідчить про ознаки відступу без бою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України на півдні просуваються обережно, аби контрнаступ йшов із найменшими втратами, бо ворог не збирається здавати позиції без бою.

Нагадаємо, окремі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тож розглядають прийдешню зиму, коли бойові дії сповільняться, як момент для початку дипломатичних переговорів між сторонами.