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Лондон объявил о дополнительной поставке 1 тыс. зенитных ракет для ПВО Украины
Лондон объявил о дополнительной поставке 1 тыс. зенитных ракет для ПВО Украиныhttps://racurs.ua/n176649-london-obyavil-o-dopolnitelnoy-postavke-1-tys-zenitnyh-raket-dlya-pvo-ukrainy.htmlРакурс
Велика Британія надала Україні близько 1 тис. додаткових ракет класу «земля-повітря» для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.
Про це 9 листопада оголосив міністр оборони Бен Уоллес під час візиту до місць навчання українських військовослужбовців у Британії.
На сайті уряду великої Британії повідомляється, що Лондон передає зенітні ракети у відповідь на прохання України посилити засоби її ППО та захист її критично важливої інфраструктури.
Передані зенітні комплекси, що складаються з пускових установок та ракет, можуть бути використані у поєднанні з наявними можливостями ЗСУ та здатні збивати російські безпілотники та крилаті ракети.
Також Уоллес оголосив, що Велика Британія посилить свою підтримку українських військ узимку на тлі наближення ключової битви за Херсон. Зокрема вона вже оголосила про надання Україні ще 12 тис. спальних комплектів для екстремально холодної погоди.
Велика Британія вже підготувала понад 7,4 тис. новобранців Збройних сил України (ЗСУ) та понад 60 молодших командирів ЗСУ.
Воллес заявив, що постачання сотень ракет «земля-повітря» продовжує оборонну підтримку України проти російської агресії та «допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливу національну інфраструктуру».
Це оголошення сталося після того, як міністр оборони сьогодні відвідав два навчальні центри, де понад 7,4 тис. українських новобранців пройшли підготовку силами Великої Британії разом із вісьмома країнами-партнерами.
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