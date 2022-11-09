Лондон оголосив про додаткове постачання 1 тис. зенітних ракет для ППО України

Бен Воллес, праворуч на фото уряду Великої Британії

https://racurs.ua/ua/n176649-london-ogolosyv-pro-dodatkove-postachannya-1-tys-zenitnyh-raket-dlya-ppo-ukrayiny.html

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Велика Британія надала Україні близько 1 тис. додаткових ракет класу «земля-повітря» для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.

Про це 9 листопада оголосив міністр оборони Бен Уоллес під час візиту до місць навчання українських військовослужбовців у Британії.

На сайті уряду великої Британії повідомляється, що Лондон передає зенітні ракети у відповідь на прохання України посилити засоби її ППО та захист її критично важливої ​​інфраструктури.

Передані зенітні комплекси, що складаються з пускових установок та ракет, можуть бути використані у поєднанні з наявними можливостями ЗСУ та здатні збивати російські безпілотники та крилаті ракети.

Також Уоллес оголосив, що Велика Британія посилить свою підтримку українських військ узимку на тлі наближення ключової битви за Херсон. Зокрема вона вже оголосила про надання Україні ще 12 тис. спальних комплектів для екстремально холодної погоди.