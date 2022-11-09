Заяви про відступ з Херсона можуть бути російською ІПСО

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Ракурс

Заява російського командування про нібито відступ з Херсона може бути частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО), щоб створити хибне враження про справжні наміри російських військ.

Таку думку висловила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона також нагадала, що військова операція ЗСУ, яка триває на Півдні, потребує режиму інформаційної тиші.

Раніше Голова Херсонської області Ярослав Янушевич закликав жителів області не поширювати інформацію про події на південному фронті та дотримуватися інформаційної тиші.

Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, — написав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заяви рф про відступ з Херсона. Він нагадав, що росію спершу відтіснили на півночі від Києва, потім на сході від Харкова і тепер українці повільно відтісняють росіян на півдні біля Херсона.

Надихаюче бачити, як хоробрі українські сили звільняють все більше території України. Перемоги та здобутки належать мужнім українським військовим, але важливою є також підтримка, яку вони отримують від Об'єднаного королівства та союзників по НАТО, — наголосив генсек.

При цьому в Альянсі поки ще не готові підтвердити відхід російських окупантів з правого берега Дніпра.

Якщо росіяни не зможуть утримати Херсон, то максимально його руйнуватимуть. Вони за останні два тижні завозили мобілізованих до Херсона, мінували його, створювали вогневі точки — готували місто до дуже жорсткої війни. Водночас їм дуже важко утримувати Херсон через серйозні проблеми з логістикою, — зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

З іншого боку, наголосив Подоляк, для окупантів дуже важливо створити фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.