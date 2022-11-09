Відхід росіян з Херсона - запрошення українців до переговорів, стверджують росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n176644-vidhid-rosiyan-z-hersona-zaproshennya-ukrayinciv-do-peregovoriv.html

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Командувач російськими військами в Україні сергій суровікін офіційно пояснив міністру оборони рф сергію шойгу необхідність піти з Херсона.

шойгу ці аргументи прийняв і просто під телекамерами наказав розпочати відведення військ.

Раніше в Кремлі підготували методички про те, як пропагандисти мають пояснити росіянам відхід із міста.

Зеленський хоче влаштувати кровопролитне шоу на весь світ, представити ЗСУ страждальцями, вимагати нових грошей. Противник хоче, щоб Херсон став пасткою для росії, полем битви із десятком тисяч жертв, — йшлося у тексті.

Його укладачі пропонували зробити такий висновок: «Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу».

Практично всі тези з методик 9 листопада повторили спочатку суровікін, а за ним і секретар генради партії влади «єдина росія» андрій турчак, який ще у травні був певен: русня на Херсонщині «назавжди».

Зараз у Кремлі впевнені: росіяни, які підтримують війну, «дуже негативно» сприймуть відхід армії рф із Херсона.

Це проблема, — визнали співрозмовники «Медузи», близькі до Кремля.

При цьому влада сподівається, що тема збереження життя військових, на яку зроблено ставку в пропаганді, буде близька більшій частині росіян через мобілізацію.

Коли воюють члени твоєї родини, добрі чи навіть віддалені знайомі, ти по-іншому сприймаєш військові дії, — пояснив один із них.

За словами іншого джерела, близького до Кремля, відведення військ з Херсона обговорювалося на початку листопада на Раді безпеки, причому не лише у зв’язку зі справді складним становищем на фронті, а й у контексті можливого повернення до Кремля переговорів із Україною.

Це не лише військова потреба, а й такий крок запрошення до переговорів. Якась зміна переговорної позиції, — зазначив він.

За словами співрозмовника «Медузи», такі переговори можливі, але не в «найближчому часі». Навіть якщо вони відбудуться, то офіційно росія вважатиме раніше анексований Херсон «територією, окупованою Україною».

Росіяни нібито розробили новий «тактичний варіант» переговорів. Він передбачає не укладання повноцінного мирного договору, а запровадження тимчасового режиму припинення вогню. Домовитися про це, за задумом Кремля, могли б російські та українські військові.

Вихідні позиції для переговорів

Джерела «Медузи», близькі до Кремля, були впевнені, що задля цього російська влада буде готова повернути Україні частину захоплених територій Херсонської області. У Кремлі розраховували, що тимчасове припинення вогню дозволить російській армії підготуватися до нового повноцінного наступу.

9 листопада — за кілька годин до оголошення про відхід з Херсона представник російського МЗС Марія Захарова підтвердила:

росія, як і раніше, відкрита до переговорів з Україною — зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на даний момент.

Крім того, у відеозверненні від 7 листопада президент України Володимир Зеленський назвав п’ять умов для переговорів із росією.

Ще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного військового злочинця та гарантії, що це не повториться, — сказав президент.