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Ракурс
Кремль підготував росЗМІ методичку про виправдання «жесту доброї волі» у Херсоні

Кремль підготував методичку про виправдання здачі Херсона українцям

7 лис 2022, 17:34
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Кремль підготував план для пропагандистів — про те, як пояснити, можливо, головний провал росії у цій війні





Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу, — таким є лейтмотив плану для пропагандистів, повідомляє «Медуза».

Адміністрація президента рф підготувала кілька нових методичок для російських пропагандистів. у них пояснюють простим росіянам відступ із Херсона — єдиного великого міста України, захопленого російською армією під час війни.

Ось коротко те, про що телеглядачам розповідатимуть найближчим часом:

  • Україна та НАТО кинуть усі сили на відвоювання Херсона у росії, їм потрібно «багато крові»;
  • вести бої у місті недоцільно — адже ЗСУ готується зрівняти його із землею;
  • під час війни зі Швецією Петро теж відводив війська до Полтави — а потім переміг.

Остаточне рішення про відхід із Херсона має ухвалити особисто путін, стало відомо «Медузі» з близьких до адміністрації президента джерел. Російське керівництво розглядає можливість відведення своїх військ з правого берега річки Дніпро, хоч і вважає його небажаним.

«Медуза» повідомила про методички Кремля із посиланням на власні, близькі до адміністрації путіна джерела, та два документи, що опинилися в її розпорядженні.

Джерело: Ракурс


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