Кремль підготував росЗМІ методичку про виправдання «жесту доброї волі» у Херсоні

https://racurs.ua/ua/n176565-kreml-pidgotuvav-metodychku-pro-vypravdannya-zdachi-hersona-ukrayincyam.html

Ракурс

Кремль підготував план для пропагандистів — про те, як пояснити, можливо, головний провал росії у цій війні

Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу, — таким є лейтмотив плану для пропагандистів, повідомляє «Медуза».

Адміністрація президента рф підготувала кілька нових методичок для російських пропагандистів. у них пояснюють простим росіянам відступ із Херсона — єдиного великого міста України, захопленого російською армією під час війни.

Ось коротко те, про що телеглядачам розповідатимуть найближчим часом:

Україна та НАТО кинуть усі сили на відвоювання Херсона у росії, їм потрібно «багато крові»;

вести бої у місті недоцільно — адже ЗСУ готується зрівняти його із землею;

під час війни зі Швецією Петро теж відводив війська до Полтави — а потім переміг.

Остаточне рішення про відхід із Херсона має ухвалити особисто путін, стало відомо «Медузі» з близьких до адміністрації президента джерел. Російське керівництво розглядає можливість відведення своїх військ з правого берега річки Дніпро, хоч і вважає його небажаним.

«Медуза» повідомила про методички Кремля із посиланням на власні, близькі до адміністрації путіна джерела, та два документи, що опинилися в її розпорядженні.