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Ракурс
Росіяни зруйнували одне з депо пошти у Дніпрі

Росіяни зруйнували одне з депо пошти у Дніпрі (ФОТО)

9 лис 2022, 19:57
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Голова Дніпропетровської ОВА показав наслідки нічної атаки дронів на логістичну компанію.





У лікарні четверо поранених чоловіків. Двох лікарі прооперували. Загроз життю уже немає, — написав Валентин Резніченко.

Як виявилося, росіяни вночі зруйнували одне з депо оператора «Нової Пошти» у Дніпрі.

Компанія повідомила, що обладнання та майже всі посилки — знищено. Втрати обіцяють компенсувати, а вцілілі посилки — доставити вчасно.

Росіяни зруйнували одне з депо пошти у Дніпрі

Росіяни зруйнували одне з депо пошти у Дніпрі

Російські дрони-камікадзе у Дніпрі уночі поцілили у логістичне підприємство, почалась пожежа.

Зруйновані склади компанії. П’ять дронів знищили сили ППО.

Джерело: Ракурс


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