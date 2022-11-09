Росіяни зруйнували одне з депо пошти у Дніпрі

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Ракурс

Голова Дніпропетровської ОВА показав наслідки нічної атаки дронів на логістичну компанію.

У лікарні четверо поранених чоловіків. Двох лікарі прооперували. Загроз життю уже немає, — написав Валентин Резніченко.

Внаслідок ворожої атаки зруйноване одне з наших депо у Дніпрі.

4 співробітники зараз у лікарні. Усі турботи щодо лікування — взяли під контроль.

Обладнання та майже всі посилки — знищено. Зв’яжемося з кожним щодо компенсації.

Вціліли посилки доставимо вчасно.

Нас не зупинити � pic.twitter.com/a5q0oPFZWH — Нова пошта (@NP_official_ua) November 9, 2022

Як виявилося, росіяни вночі зруйнували одне з депо оператора «Нової Пошти» у Дніпрі.

Компанія повідомила, що обладнання та майже всі посилки — знищено. Втрати обіцяють компенсувати, а вцілілі посилки — доставити вчасно.

Російські дрони-камікадзе у Дніпрі уночі поцілили у логістичне підприємство, почалась пожежа.

Зруйновані склади компанії. П’ять дронів знищили сили ППО.