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Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону - мінус три танки і дві БМП
Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону — мінус три танки і дві БМП (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176642-specpryznachenci-znyschyly-na-donbasi-rosiysku-kolonu-minus-try-tanky-i-dvi-bmp-foto.htmlРакурс
Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України на Донеччині розбили колону російських військ.
У результаті вогневого ураження було знищено три танки та дві БМП разом із екіпажами.
Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК, а також скидали снаряди дронами з повітря.
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