Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону - мінус три танки і дві БМП

Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону — мінус три танки і дві БМП (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n176642-specpryznachenci-znyschyly-na-donbasi-rosiysku-kolonu-minus-try-tanky-i-dvi-bmp-foto.html

9 лис 2022, 19:15 999

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