Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону - мінус три танки і дві БМП

Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону — мінус три танки і дві БМП (ФОТО)

9 лис 2022, 19:15
999

Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України на Донеччині розбили колону російських військ.





У результаті вогневого ураження було знищено три танки та дві БМП разом із екіпажами.

Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону - мінус три танки і дві БМП, фото - Нацгвардія

Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК, а також скидали снаряди дронами з повітря.

Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону - мінус три танки і дві БМП, фото - Нацгвардія

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів