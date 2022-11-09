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Спецназ уничтожил на Донбассе российскую колонну - минус три танка и две БМП
Спецназ уничтожил на Донбассе российскую колонну — минус три танка и две БМП (ФОТО)https://racurs.ua/n176642-specnaz-unichtojil-na-donbasse-rossiyskuu-kolonnu-minus-tri-tanka-i-dve-bmp-foto.htmlРакурс
Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України на Донеччині розбили колону російських військ.
У результаті вогневого ураження було знищено три танки та дві БМП разом із екіпажами.
Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК, а також скидали снаряди дронами з повітря.
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