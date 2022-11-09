Спецназ уничтожил на Донбассе российскую колонну - минус три танка и две БМП

https://racurs.ua/n176642-specnaz-unichtojil-na-donbasse-rossiyskuu-kolonnu-minus-tri-tanka-i-dve-bmp-foto.html

Ракурс

Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України на Донеччині розбили колону російських військ.

У результаті вогневого ураження було знищено три танки та дві БМП разом із екіпажами.

Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК, а також скидали снаряди дронами з повітря.