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Спецназ уничтожил на Донбассе российскую колонну - минус три танка и две БМП

Спецназ уничтожил на Донбассе российскую колонну — минус три танка и две БМП (ФОТО)

9 ноя 2022, 19:15
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Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України на Донеччині розбили колону російських військ.





У результаті вогневого ураження було знищено три танки та дві БМП разом із екіпажами.

Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону - мінус три танки і дві БМП, фото - Нацгвардія

Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК, а також скидали снаряди дронами з повітря.

Спецпризначенці знищили на Донбасі російську колону - мінус три танки і дві БМП, фото - Нацгвардія

Источник: Ракурс


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