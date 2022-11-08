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База оккупантов горит под Мелитополем
База оккупантов горит под Мелитополем (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176611-baza-okkupantov-gorit-pod-melitopolem-video.htmlРакурс
База російських окупантів загорілася під Мелітополем. Як повідомив у Телеграм мер міста Іван Федоров, попри дев’ять місяців окупації мешканці регіону демонструють спротив.
Сьогодні близько 14.00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів, — вказав Федоров.
Він додав, що воєнні злочинці рф розмістили свою базу в одній із захоплених церков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни масово заселяють тимчасово окуповане місто Мелітополь і навколишні села Запорізької області, а також зводять там фортифікаційні споруди. З міста виїхали більше половини мешканців. Наразі в населеному пункті залишаються 50−60 тис. мелітопольців.
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