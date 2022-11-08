База оккупантов горит под Мелитополем

https://racurs.ua/n176611-baza-okkupantov-gorit-pod-melitopolem-video.html

Ракурс

База російських окупантів загорілася під Мелітополем. Як повідомив у Телеграм мер міста Іван Федоров, попри дев’ять місяців окупації мешканці регіону демонструють спротив.

Сьогодні близько 14.00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів, — вказав Федоров.

Він додав, що воєнні злочинці рф розмістили свою базу в одній із захоплених церков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни масово заселяють тимчасово окуповане місто Мелітополь і навколишні села Запорізької області, а також зводять там фортифікаційні споруди. З міста виїхали більше половини мешканців. Наразі в населеному пункті залишаються 50−60 тис. мелітопольців.