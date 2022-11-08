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Ракурс
База окупантів палає під Мелітополем

База окупантів палає під Мелітополем (ВІДЕО)

8 лис 2022, 21:25
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База російських окупантів загорілася під Мелітополем. Як повідомив у Телеграм мер міста Іван Федоров, попри дев’ять місяців окупації мешканці регіону демонструють спротив.





Сьогодні близько 14.00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів, — вказав Федоров.

Він додав, що воєнні злочинці рф розмістили свою базу в одній із захоплених церков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни масово заселяють тимчасово окуповане місто Мелітополь і навколишні села Запорізької області, а також зводять там фортифікаційні споруди. З міста виїхали більше половини мешканців. Наразі в населеному пункті залишаються 50−60 тис. мелітопольців.

Джерело: Ракурс


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