Пентагон передав ЗСУ два комплекси ППО NASAMS — військова допомога США

https://racurs.ua/ua/n176610-pentagon-peredav-zsu-dva-kompleksy-ppo-nasams.html

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Пентагон офіційно підтвердив передачу Україні перших двох комплексів протиповітряної оборони NASAMS. За словами речника Міноборони США Пета Райдера, Збройні сили України вже застосовують ці системи, працювати з ними українські воїни вчилися у Європі.

Райдер уточнив, що військовослужбовці ЗСУ нещодавно завершили навчання з використання комплексів NASAMS.

Нагадаємо, у вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні впродовж наступних двох місяців. Загалом Вашингтон зобов’язався передати Україні вісім систем NASAMS, шість із них — у пакеті допомоги на три мільярди доларів, розрахованого на довгострокову перспективу.