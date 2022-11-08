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Ракурс
Пентагон передал ВСУ два комплекса ПВО NASAMS

Пентагон передал ВСУ два комплекса ПВО NASAMS

8 ноя 2022, 20:58
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Пентагон офіційно підтвердив передачу Україні перших двох комплексів протиповітряної оборони NASAMS. За словами речника Міноборони США Пета Райдера, Збройні сили України вже застосовують ці системи, працювати з ними українські воїни вчилися у Європі.





Райдер уточнив, що військовослужбовці ЗСУ нещодавно завершили навчання з використання комплексів NASAMS.

Нагадаємо, у вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні впродовж наступних двох місяців. Загалом Вашингтон зобов’язався передати Україні вісім систем NASAMS, шість із них — у пакеті допомоги на три мільярди доларів, розрахованого на довгострокову перспективу.

Источник: Ракурс


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