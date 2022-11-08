Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей

https://racurs.ua/n176609-rossiya-svozit-soldat-i-tehniku-v-rayon-belorusskih-baranovichey-video.html

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Стало відомо, звідки та куди армія росії звозить військовослужбовців та військову техніку на територію білорусі. Зокрема, «Спільнота залізничників білорусі» повідомила, що російські військові ешелони, починаючи з 14 жовтня прибувають виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу рф.

На даний момент ми, як і раніше, фіксуємо станції навантаження та відправлення військових ешелонів, що прибувають з 14 жовтня 2022 року з рф до білорусі виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу: Селятино (московська залізна дорога), Щолково (московська залізна дорога), Нара (московська залізна дорога) та Ілліно (Горківська залізна дорога), — йдеться у повідомленні.

24 жовтня з російської станції Селятино виїхав до станції Полонка (Барановичське відділення Білоруської залізниці) військовий ешелон № 941 з 25-ма одиницями гусеничної та колісної військової техніки. Він прибув на станцію призначення 26 жовтня.

«Спільнота залізничників білорусі» зауважила, що маршрут руху ешелону йде в обхід великих білоруських міст для ускладнення ідентифікації військової техніки на платформах. Його протяжність сягає 908 км. Так, військовий ешелон № 941 прямував не через станцію Мінськ-Сортувальний, а в обхід Мінська за маршрутом: Колодищі — Шабани — колійний пост Асіївка — Колядичі — Помислище і далі на станцію Полонка.