В Офисе президента не заметили отвода армии рф с правого берега Днепра

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Україна не бачить ознак того, що росія залишає Херсон без бою.

Про це заявив 9 листопада радник керівника ОП Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, у місті присутні російські угруповання, а в регіон стягують додаткові резерви.

Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви, — так Подоляк прокоментував заяву росіян про відступ з правого берега Херсонщини.

Ми не виключаємо провокацій і створення хибного враження про їхні справжні наміри" — так в оперативному командуванні «Південь» прокоментували «Громадському» заяви росіян про відхід з Херсона.

Нагадаємо, російські військові сьогодні повідомили, що росія відведе війська на Херсонщині з правого берега Дніпра на лівий — тобто з Херсона та прилеглих населених пунктів. Такий наказ дав міністр оборони рф шойгу командувачу російськими військами в Україні суровікіну.

Українські посадовці наразі не коментують переміщення російських військ чи просування українських.