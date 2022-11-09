Русня отходит на левый берег Херсонской области — официально

https://racurs.ua/n176637-rusnya-othodit-na-levyy-bereg-hersonskoy-oblasti-oficialno.html

Ракурс

Очільник російського угрупування окупаційних військ в Україні сергій суровікін запропонував міністру оборони рф сергію шойгу відвести російські війська на лівий берег Дніпра.

Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ, — цитують російські пропагандистські офіційні ЗМІ суровікіна.

шойгу на це відповів:

Згоден, приступайте до відведення військ.

Командувач російськими військами в Україні заявив, що російська армія відходить із правого берегу Херсонської області та Херсону. Окупанти завершать відведення військ найближчими днями.

При цьому суровікін заявив, що сили армії рф, які звільняться після відходу з правого берега Дніпра, будуть залучені для наступальних операцій на інших напрямках.

8 листопада міністр так званої «оборони» рф шойгу проінспектував командний пункт «об'єднаного угруповання російських військ, що виконує задачі в рамках спецоперації».

РосЗМі писали, що шойгу заслухав доповідь генерала суровікіна щодо оперативної ситуації і з питань забезпечення «чмобіків» — «військовослужбовців, які прибули до складу угруповання».