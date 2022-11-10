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Дроны-камикадзе разрушили депо «Новой почты» в Днепре
Дроны-камикадзе разрушили депо «Новой почты» в Днепре (ФОТО)https://racurs.ua/n176654-drony-kamikadze-razrushili-depo-novoy-pochty-v-dnepre-foto.htmlРакурс
Іранські дрони-камікадзе, які використовує росія для атаки на об'єкти цивільної інфраструктури України, зруйнували у місті Дніпро одне з депо «Нової пошти». Четверо працівників дістали серйозні травми.
Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбук та очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.
Резніченко вказав, що двох потерпілих прооперували — загроз їхньому життю немає.
Приміщення «Нової пошти» зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходилися у приміщенні, знищені.
Незабаром ми зв’яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію. Посилки, що вціліли, будуть доставлені вчасно, адже наша ціль — безперебійність та швидкість доставки… Нас не зупинити! — повідомили у «Новій пошті».
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