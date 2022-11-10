Дроны-камикадзе разрушили депо «Новой почты» в Днепре

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Ракурс

Іранські дрони-камікадзе, які використовує росія для атаки на об'єкти цивільної інфраструктури України, зруйнували у місті Дніпро одне з депо «Нової пошти». Четверо працівників дістали серйозні травми.

Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбук та очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.

Резніченко вказав, що двох потерпілих прооперували — загроз їхньому життю немає.

Приміщення «Нової пошти» зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходилися у приміщенні, знищені.