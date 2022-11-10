Дрони-камікадзе зруйнували депо “Нової пошти” у Дніпрі (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n176654-drony-kamikadze-zruynuvaly-depo-novoyi-poshty-u-dnipri-foto.html

Ракурс

Іранські дрони-камікадзе, які використовує росія для атаки на об'єкти цивільної інфраструктури України, зруйнували у місті Дніпро одне з депо «Нової пошти». Четверо працівників дістали серйозні травми.

Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбук та очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.

Резніченко вказав, що двох потерпілих прооперували — загроз їхньому життю немає.

Приміщення «Нової пошти» зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходилися у приміщенні, знищені.