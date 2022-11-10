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Дрони-камікадзе зруйнували депо “Нової пошти” у Дніпрі (ФОТО)
Дрони-камікадзе зруйнували депо «Нової пошти» у Дніпрі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176654-drony-kamikadze-zruynuvaly-depo-novoyi-poshty-u-dnipri-foto.htmlРакурс
Іранські дрони-камікадзе, які використовує росія для атаки на об'єкти цивільної інфраструктури України, зруйнували у місті Дніпро одне з депо «Нової пошти». Четверо працівників дістали серйозні травми.
Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбук та очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.
Резніченко вказав, що двох потерпілих прооперували — загроз їхньому життю немає.
Приміщення «Нової пошти» зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходилися у приміщенні, знищені.
Незабаром ми зв’яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію. Посилки, що вціліли, будуть доставлені вчасно, адже наша ціль — безперебійність та швидкість доставки… Нас не зупинити! — повідомили у «Новій пошті».
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