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Ракурс
Дрони-камікадзе зруйнували депо “Нової пошти” у Дніпрі (ФОТО)

Дрони-камікадзе зруйнували депо «Нової пошти» у Дніпрі (ФОТО)

10 лис 2022, 10:15
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Іранські дрони-камікадзе, які використовує росія для атаки на об'єкти цивільної інфраструктури України, зруйнували у місті Дніпро одне з депо «Нової пошти». Четверо працівників дістали серйозні травми.





Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбук та очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.

Резніченко вказав, що двох потерпілих прооперували — загроз їхньому життю немає.

Приміщення «Нової пошти» зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходилися у приміщенні, знищені.

Незабаром ми зв’яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію. Посилки, що вціліли, будуть доставлені вчасно, адже наша ціль — безперебійність та швидкість доставки… Нас не зупинити! — повідомили у «Новій пошті».

Джерело: Ракурс


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