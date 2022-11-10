Генштаб: Росіяни припинили евакуацію з Херсона через відсутність охочих

https://racurs.ua/ua/n176652-genshtab-rosiyany-prypynyly-evakuaciu-z-hersona-nemaie-ohochyh-vyyijdjaty.html

Ракурс

Воєнні злочинці росії припинили так звану евакуацію українського населення з тимчасово окупованого Херсона через відсутність охочих виїжджати. Про це 10 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, окупаційна «влада» у місті припинила видавати заробітну платню та соціальні виплати. Водночас в окупованому Криму, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь. В ньому перебуває до 800 поранених росіян.

Нагадаємо, 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні сергій суровікін заявив про перекидання військових рф на лівий берег Дніпра з Херсона. Проте в Офісі президента України вказали, що російські воєнні злочинці утримують у Херсоні значне угруповання, що не свідчить про ознаки відступу без бою.