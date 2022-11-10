Россия накапливает ракеты для массированного удара - Воздушные силы

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Росія почала економити «Іскандери» та інші ракети для того, щоб завдати масований удар по Україні. Зауважимо, що цієї ночі воєнні злочинці рф не проводили атак із повітря.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири — ворог кілька місяців накопичував свої засоби, — зазначив він.

Зі слів Ігната, оборонні заводи рф нині працюють у три зміни для поповнення втрат ракет.

Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру, — наголосив він.

На думку спікера Повітряних сил, росіяни побачили, що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками не так багато. Тому, скоріше за все, армія рф намагається наростити запаси.