Столтенберг – путин недооценил украинцев и НАТО

https://racurs.ua/n176667-stoltenberg-putin-nedoocenil-ukraincev-i-nato.html

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Рішення воєнного злочинця, президента росії володимира путіна про повномасштабне вторгнення в Україну було стратегічною помилкою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком в Лондоні.

Путін допустив низку великих і стратегічних помилок, коли вторгся в Україну. Однією з таких помилок стало те, що він недооцінив українців, їхню мужність, їхню прихильність до боротьби за свою країну та її захисту, — цитує Столтенберга видання Anadolu.

З його слів, «ще одна помилка» володаря кремля полягала в тому, що він недооцінив здатність союзників і партнерів із НАТО надати дієву підтримку Україні.

Перемоги та успіхи Збройних сил України досягнуто завдяки хоробрості та мужності українських солдатів. Але, безсумнівно, підтримка, яку вони отримують від Сполученого Королівства, від союзників та партнерів з НАТО, також важлива, — підсумував генсек військово-політичного блоку.