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Ракурс
Киев избавится от памятников Щорсу и Ватутину - Ткаченко

Киев избавится от памятников Щорсу и Ватутину — Ткаченко

10 ноя 2022, 15:30
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В Києві демонтують пам’ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.





Сьогодні на засіданні Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму прийняли важливі рішення. Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України. Детальніше згодом, в офіційному рішенні Ради, — написав Ткаченко у Фейсбук.

Нагадаємо, ще до того, як Верховна Рада ухвалила закон про декомунізацію, Український інститут національної пам’яті включив Ватутіна у список осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій. А от вже після ухвалення закону, Ватутін не потрапив до списку осіб, які підпадають під декомунізацію.

Источник: Ракурс


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