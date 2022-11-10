Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n176671-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-nositel-kalibrov-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на сьогодні, 10 листопада, на бойовому чергуванні перебувають до 14 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп котрого становить вісім ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуваються 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 24 судна, з них шість суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 38 суден, з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.