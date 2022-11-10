Количество разоблаченных коллаборантов назвали в СБУ

Количество разоблаченных коллаборантов назвали в СБУhttps://racurs.ua/n176679-kolichestvo-razoblachennyh-kollaborantov-nazvali-v-sbu.htmlРакурс
СБУ за час повномасштабного російського вторгнення викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності.
З них щодо 268 осіб кримінальні провадження вже передали до суду, стосовно 53 з них вже ухвалені реальні судові рішення. Розслідування у решті проваджень тривають. Про це під час брифінгу заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, повідомляє прес-центр СБУ.
І це саме за статтею 111−1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність, якої до березня цього року взагалі не існувало. Тобто, на відміну від державних зрадників, тут ми говоримо про колаборантів у чистому вигляді, — наголошує Дехтяренко.
Як приклад Дехтяренко навів нещодавній вирок мешканцю Луганщини, який передавав представникам російської окупаційної армії інформацію про підрозділи ЗСУ, що захищали область.
За свою допомогу він хотів грошей і посаду в окупаційній адміністрації, а натомість проведе 12 років за ґратами, — наголошує речник СБУ.
За його словами, пошук і покарання пособників рашистів наразі є одним із пріоритетів СБУ. Дехтяренко зазначає, що спецслужба володіє повною картиною того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.
Робота у цьому напрямку триває. Нам поіменно відомий кожен колаборант, усі його установчі дані, коло спілкування і маршрути переміщення. Питання покарання цих осіб — це лише питання часу, — наголосив він.