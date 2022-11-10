Количество разоблаченных коллаборантов назвали в СБУ

700 коллаборантов разоблачили СБУ, фото: Баштанская городская территориальная община

https://racurs.ua/n176679-kolichestvo-razoblachennyh-kollaborantov-nazvali-v-sbu.html

Ракурс

СБУ за час повномасштабного російського вторгнення викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності.

З них щодо 268 осіб кримінальні провадження вже передали до суду, стосовно 53 з них вже ухвалені реальні судові рішення. Розслідування у решті проваджень тривають. Про це під час брифінгу заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, повідомляє прес-центр СБУ.

І це саме за статтею 111−1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність, якої до березня цього року взагалі не існувало. Тобто, на відміну від державних зрадників, тут ми говоримо про колаборантів у чистому вигляді, — наголошує Дехтяренко.

Як приклад Дехтяренко навів нещодавній вирок мешканцю Луганщини, який передавав представникам російської окупаційної армії інформацію про підрозділи ЗСУ, що захищали область.

За свою допомогу він хотів грошей і посаду в окупаційній адміністрації, а натомість проведе 12 років за ґратами, — наголошує речник СБУ.

За його словами, пошук і покарання пособників рашистів наразі є одним із пріоритетів СБУ. Дехтяренко зазначає, що спецслужба володіє повною картиною того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.