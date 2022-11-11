Киев сегодня снова частично будет без света - детали

https://racurs.ua/n176688-kiev-segodnya-snova-chastichno-budet-bez-sveta-detali.html

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У Києві застосовуватимуть екстрені відключення електроенергії через нові атаки воєнних злочинців росії на енергооб'єкти. Також вимикатимуть світло у Київській області.

11 листопада світло вимикатимуть не за графіком. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO.

З його слів, електроенергію вимикатимують «у значних обсягах». За розпорядженням НЕК «Укренерго», обмеження споживання можливе у всіх районах столиці.

Нагадаємо, у низці регіонів України запровадили вимушені вимкнення світла для усунення наслідків російських атак по енергетичній інфраструктурі. Людей закликають помірно споживати електроенергію: вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Диспетчери «Укренерго» ухвалюють рішення про тимчасові вимкнення, якщо бачать, що в певному регіоні зростає споживання, а найближчим часом туди неможливо доправити більше електроенергії через завдану росією шкоду.