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Ракурс
Киев сегодня снова частично будет без света - детали

Киев сегодня снова частично будет без света — детали

11 ноя 2022, 09:57
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У Києві застосовуватимуть екстрені відключення електроенергії через нові атаки воєнних злочинців росії на енергооб'єкти. Також вимикатимуть світло у Київській області.





11 листопада світло вимикатимуть не за графіком. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO.

З його слів, електроенергію вимикатимують «у значних обсягах». За розпорядженням НЕК «Укренерго», обмеження споживання можливе у всіх районах столиці.

Нагадаємо, у низці регіонів України запровадили вимушені вимкнення світла для усунення наслідків російських атак по енергетичній інфраструктурі. Людей закликають помірно споживати електроенергію: вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Диспетчери «Укренерго» ухвалюють рішення про тимчасові вимкнення, якщо бачать, що в певному регіоні зростає споживання, а найближчим часом туди неможливо доправити більше електроенергії через завдану росією шкоду.

Источник: Ракурс


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