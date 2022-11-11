Украина объявила сбор средств на флот морских дронов

https://racurs.ua/n176705-ukraina-obyavila-sbor-sredstv-na-flot-morskih-dronov.html

Ракурс

Морські дрони мають допомогти ЗСУ вигнати рашистів з Криму та півдня України. Президент України Володимир Зеленський оголосив про формування спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів.

За день необхідно зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів за допомогою платформи UNITED24, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

В UNITED24 нагадали, що 29 жовтня морські дрони атакували російські кораблі у Севастополі. Це була перша морська атака в історії, здійснена винятково безпілотними засобами.

Зухвала операція змінила розклад сил в акваторії Чорного моря. Вона змусила російські кораблі зі смертоносними ракетами на борту ховатися в бухті. А, отже, припинити терор українських міст.

Тому українців просять долучитися до створення першого у світі флоту морських дронів. Він захистить акваторії українських морів та мирні міста від ракет, а також допоможе розблокувати коридор для цивільних суден, які перевозять зерно.

Ми маємо захистити акваторії наших морів та мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які доставляють зерно усьому світу. Я впевнений, що мільйони людей підтримають цей важливий напрямок оборони України. І це тільки для нашого захисту — на чуже ми не претендуємо, — написав президент у своєму фейсбуці.

На сайті фандрайзингової платформи сказано, що близько 20% ракет Росія запускає з моря, а оскільки український флот втратив до 80% своїх кораблів під час анексії Криму у 2014 році, то зараз Україна нічого не може протиставити Чорноморському флоту РФ.