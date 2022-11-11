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Ракурс
На руинах Бородянки заметили граффити, похожее на работу Бенкси

На руинах Бородянки заметили граффити, похожее на работу Бенкси (ФОТО)

11 ноя 2022, 17:22
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Новий стріт-арт (хлопчина в кімоно кладе на лопатки путіна) від Еда Рема з’явився на стіні пошкодженого будинку в Бородянці.





Щоправда, в мережі висуваються підозри, що автором мурала може бути і всесвітньовідомий вуличний художник Бенксі. Мистецтвознавці стверджують, що це він.

На руинах Бородянки заметили граффити, похожее на работу Бенкси

Наразі немає офіційного підтвердження, що робота належить саме Бенксі, і що художник знаходиться в Україні.

На графіті в Бородянці зображено дитину, яка нокаутує дорослого чоловіка, вони вдягнені в костюми для дзюдо. Як відомо, путін має чорний пояс з дзюдо, але в травні його зняли з посади почесного президента Міжнародної федерації дзюдо.

Зображенням поділився Мартін Рід, художник, куратор і менеджер заходів, який сказав:

Схоже ніби Бенксі в Україні. Були дебати, коли з’явилася перша робота, але, звичайно, це розвіює будь-які сумніви. Очікуйте, що найближчими днями з’явиться більше.

Перша робота, яка також офіційно непідтверджена, — діти катаються на гойдалці, яка є насправді протитанковим їжаком. Графіті помітили на Майдані Незалежності в Києві.

Один з мистецьких кураторів, який курував виставками Бенксі, Стефано Антонеллі також вважає, що це робота британського митця.

Бенксі знову з’являється після року й одинадцяти місяців мовчання, — написав він.

Також цю фотографію розмістила у себе фан-сторінка Бенксі в Instagram зі словами:

Зараз можна з упевненістю сказати, що це 100% Бенксі.

Источник: Ракурс


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