Выдающаяся победа, но не конец войны - освобождение Херсона оценили в мировых столицах

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Звільнення Херсона у Білому домі назвали «видатною перемогою», але заявили, що це ще не кінець війни

Схоже, росіяни виконали цей вивід [з Херсона]. І справді схоже, що українці щойно здобули визначну перемогу, коли єдиний обласний центр, захоплений росією у цій війні, тепер знову перебуває під українським прапором. І це дуже примітна річ, — заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що витіснення росіян через річку означає, що довгострокова загроза для таких міст, як Одеса та узбережжя Чорного моря, зменшується порівняно з тим, що було раніше.

Салліван наголосив, що це не кінець війни, але важливий момент, який стався завдяки майстерності ЗСУ разом із західною підтримкою.

Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо та працюємо серед героїв, — написала у своїх соцмережах посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Швеція у день звільнення Херсона заявила, що найближчим часом ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь. Деталі поки не уточнюють — посилаються на оперативну таємницю й ризики, пов’язані з постачанням військової допомоги. Україна хотіла б насамперед отримати від Швеції САУ Archer.

Інші держави також оголосили про нову допомогу Києву.

Німеччина надасть Україні додатковий 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік. Кошти спрямують на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів.

Нідерланди нададуть додаткові 110 млн євро на допомогу Україні в зимовий період.