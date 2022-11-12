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Ракурс
Кремль запретил проходить через Керченский пролив судам, загруженным за пределами россии

Кремль запретил проходить через Керченский пролив судам, загруженным за пределами россии

12 ноя 2022, 14:17
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росія заборонила прохід в Азовське море Керченською протокою судам, завантаженим за межами російської території.





Про це 12 листопада повідомило російське держагентство ТАРС із посиланням на міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини.

Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації росії, прохід суден, завантажених за межами території рф, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонено, — йдеться у заяві турецького відомства.

Після вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, президент росії володимир путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку.

Повноваження щодо організації та координації заходів захисту були покладені на Федеральну службу безпеки.

Источник: Ракурс


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