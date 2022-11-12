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Кремль запретил проходить через Керченский пролив судам, загруженным за пределами россии
Кремль запретил проходить через Керченский пролив судам, загруженным за пределами россииhttps://racurs.ua/n176740-kreml-zapretil-prohodit-cherez-kerchenskiy-proliv-sudam-zagrujennym-za-predelami-rossii.htmlРакурс
росія заборонила прохід в Азовське море Керченською протокою судам, завантаженим за межами російської території.
Про це 12 листопада повідомило російське держагентство ТАРС із посиланням на міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини.
Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації росії, прохід суден, завантажених за межами території рф, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонено, — йдеться у заяві турецького відомства.
Після вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, президент росії володимир путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку.
Повноваження щодо організації та координації заходів захисту були покладені на Федеральну службу безпеки.
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