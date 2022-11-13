Демократы сохраняют контроль в Сенате США. Фото: dpa

https://racurs.ua/n176757-demokraty-sohranyaut-kontrol-v-amerikanskom-senate-bloomberg.html

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Демократична партія США зможе зберегти контроль над американським Сенатом.

Демократи отримають достатню кількість місць у Сенаті. Надії Республіканської партії були розбиті в штаті Невада, де 12 листопада сенатор від демократів Кетрін Кортес Масто, за прогнозами, виграла переобрання, обійшовши колишнього генпрокурора штату Адама Лаксальта. Про це повідомляють Bloomberg із посиланням на дані про результати виборів та The Washington Post.

Зазначається, що прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50 місць, а другий тур виборів ще попереду в штаті Джорджія 6 грудня. Загалом на виборах стоять на кону 35 місць у Сенаті.

У Нижній палаті Конгресу у республіканців 211 місць, а демократів 204 — із загальних 435.

Нагадаємо: 8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину сенаторів.

Демократична партія втратила більшість у Палаті представників, бо республіканці станом на 9 листопада отримували 220 місць проти 215 у демократів. Оскільки для більшості потрібно 218 місць, то її здобула Республіканська партія.

Джерело: Bloomberg, The Washington Post