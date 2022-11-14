СБУ задержала на Херсонщине боевика ДНР. Фото: СБ

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Ракурс

Служба безпеки України затримала в Херсонській області бойовика фейкової Донецької народної республіки, який відкривав вогонь проти цивільних.

Масштабну спецоперацію спецслужба провела на тимчасово окупованій частині півдня України. Зловмиснику вже повідомили про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це 14 листопада повідомила прес-служба СБУ.

Слідчі з’ясували, що бойовик родом із міста Жданівка Донецької області. У 2014 році зрадник приєднався до складу бойовиків та отримав «паспорт» місцевої окупаційної адміністрації.

Після повномасштабного російського вторгнення злочинець був переведений до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку «поліції ДНР». У ворожому підрозділі зрадник воював проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

Також встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.

Нагадаємо, мешканець Донецька отримав тюремний термін у 12 років за те, що здійснив з російського танку щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.