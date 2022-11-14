Затишье в обстрелах - результат дефицита ракет в россии

https://racurs.ua/n176802-zatishe-v-obstrelah-rezultat-deficita-raket-v-rossii.html

Ракурс

Російська армія відчуває дефіцит своїх крилатих та балістичних ракет і не встигає їх поповнювати.

Про це 13 листопада розповів речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Це стосується і «Іскандерів», і ракет Х555, Х101, а також «Калібрів».

Він уточнив, що минулого тижня росіяни не вдавалися до масованих ударів і майже не застосовували крилаті ракети та іранські дрони Shahed-136. Водночас у жовтні росіяни запустили усього приблизно 15 ракет «Калібр».

При цьому в Чорне море вже виведено носіїв «Калібрів», тому можливі будь-які провокації із завданням ударів.

Україна в облозі

рф наразі розмістила на аеродромах довкола України понад 750 літаків і гелікоптерів

росія використовує усі аеродроми Білорусі без виключення, які їй потрібні, і розміщує там свою військову техніку. Ми знаємо, що літаки МіГ-31К знаходяться, через які лунають повітряні тривоги у нас, це і є місце їхньої дислокації. Так само вони розміщують там й інші типи авіаційної техніки: літаки Су-30, Су-34, Су-35, а також гелікоптери К-52. Кількість авіації, яка розташована довкола кордонів, на тих 40 летовищах, про які ми говорили, — це і АР Крим, і росія, і білорусь, — це понад 750 літальних апаратів може бути розосереджено на всій цій великій території довкола України, — повідомив речник командування Повітряних сил.

На Херсонщині посилюватимуть роботу ППО

Відповідно до рішень вищого військового керівництва засоби ППО будуть розташовані так, щоб здійснювати прикриття звільнених територій.

Це наша земля, і ми маємо її захищати. Ми посилюємо протиповітряну оборону та авіаційне винищувальне прикриття на цьому напрямку, — сказав Ігнат.

Він додав, що річка Дніпро стає лінією бойового зіткнення. Противник має можливість укріплюватись на лівому березі, робити додаткові інженерні укріплення, бліндажі, посилювати берегову лінію засобами ППО.

Ігнат зауважив, що це становить певні загрози, але Сили оборони мають план дій щодо таких сценаріїв.