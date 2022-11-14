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Ракурс
Оккупанты забрали из Железного Порта завезенный из россии «обслуживающий персонал»

Оккупанты забрали из Железного Порта завезенный из россии «обслуживающий персонал»

14 ноя 2022, 19:09
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Російські загарбники вивезли з Залізного Порту Херсонської області «обслуговуючий персонал», раніше завезений із росії, оскільки місцеві мешканці відмовилися співпрацювати з ними.





Окупанти евакуювали з Залізного Порту родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом, — заявили в Національному центрі спротиву.

Повідомляється, що в пансіонатах окупованого курортного села були розквартировані приблизно 50 росіян. За даними місцевого підпілля, напередодні їх перевезли до Скадовська.

Раніше повідомлялося про евакуацію колаборантів та їх родин з Нової Каховки.

Також зауважимо, після програшу битви за Херсон, росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в Генічеську, який оголосили новою «столицею окупації».

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомляв, що через складну гуманітарну ситуацію, що склалася в Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.

Источник: Ракурс


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