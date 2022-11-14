Наместник Киево-Печерской лавры Павел признал, что там пели песню о «звоне над россией»

https://racurs.ua/n176816-namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-pavel-priznal-chto-tam-peli-pesnu-o-zvone-nad-rossiey-video.html

Ракурс

Намісник Києво-Печерської лаври Павло визнав, що на одному з молебнів парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается Матушка-Русь».

Виклали в інтернет, нібито в лаврі ми молимося за росію і тому подібне. Це є факт неправдивий, тому що на літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, — сказав Павло.

За його словами, вказана пісня не є богослужбовим піснеспівом. Він назвав її світською. Отцю Захарію, каже Павло, тепер суворо заборонено служити літургії через вказаний інцидент.

Ще один представник упц мп у цьому зверненні заявив, що «народну» пісню виконала після молебню «групка активістів». Сам священник нібито не чув, що співають «активісти», оскільки був «зайнятий помазанням» парафіян.

Тепер Духовний собор вирішуватиме, кого покарати за цей інцидент. СБУ тим часом проводить перевірку.

Історія питання

В останні дні в українському сегменті інтернету активно обговорюється відео служби в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, під час якої парафіяни виконували пісню зі словами «Дзвін пливе, пливе над росією, прокидається матінка Русь».

Український міністр культури Олександр Ткаченко повідомив у своєму телеграм-каналі, що у зв’язку з появою відео розслідування розпочали Служба безпеки України та поліція.

У разі якщо відео є справжнім, ми закликаємо застосувати негайні процесуальні дії щодо керівників УПЦ, — написав Ткаченко.

У понеділок лаврський архімандрит Полікарп повідомив, що священик, який проводив цю службу, відсторонений. Він також зазначив, що пісню про «матінку-Русі» нібито співала група активістів, які зібралися на богослужіння, а священик у цей момент був зайнятий помазанням людей і не чув, що саме співається.

У Лаврі також пообіцяли найближчим часом провести духовний собор, який розгляне цю ситуацію та вирішить, як і кого покарати.

Собор вирішить, кому з лаврських мешканців ще потрібно донести, що Україна зараз переживає трагічні події, — сказав він.

Архімандрит Полікарп також запевнив, що у Лаврі у всіх молитвах згадують українську владу та українських воїнів, щоб «Господь захистив їх та зміцнив їх відвойовувати нашу свободу».

Після початку війни росії проти України Українська православна церква заявила про незалежність від Московського патріархату та припинила поминати Кирила.

Однак формально вона зберігає з ним зв’язок — для інших помісних церков вона й надалі є частиною РПЦ. Також УПЦ не просить інших помісних церков про визнання її незалежності.