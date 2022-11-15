Зеленский на саммите G20 назвал условие мира с россией

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Президент Володимир Зеленський закликав країни G20 виключити росію зі свого складу через вторгнення в Україну. Він також розповів, за яких умов Київ погодиться на мир з москвою. Зеленський наголосив, що росія повинна поважати територіальну цілісність України, вивести свої війська з нашої території та заплатити за завдану шкоду. У своєму зверненні він зазначав, що звертається до G19, а не до G20, натякаючи на те, що організація має виключити росію зі свого складу.

Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена, — вказав глава держави.

Виступаючи на саміті він також заявив, що Мінська-3 не буде.

Ми не дозволимо росії вичікувати і нарощувати свої сили, — сказав Зеленський.

Окрім цього, президент звернув увагу на триваючі бойові дії на Запорізькій атомній електростанції та спробу росії шантажувати світ ядерною катастрофою. З його слів, москва перетворила ЗАЕС на «радіоактивну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті».

Також у своєму зверненні Зеленський запропонував обмін полоненими з росією «всіх на всіх».

Загалом, глава держави представив світовим лідерам пропозиції розв’язання наступних проблем:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, в Індонезії стартував саміт G20 («Групи двадцяти»). Воєнний злочинець, президент рф володимир путін не приїхав на саміт та відмовився від онлайн-виступу. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звернення до G20 із закликом виключити росію зі складу цієї групи.

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах на Балі у понеділок погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, зокрема й в Україні.