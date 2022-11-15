Аномально теплую зиму прогнозируют Европе

https://racurs.ua/n176824-anomalno-tepluu-zimu-prognoziruut-evrope.html

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Погода взимку у Європі буде аномально теплою. Європа очікує значного перевищення температурної норми, що потенційно може полегшити ситуацію на ринках палива під час проходження опалювального сезону.

Про це свідчать дані звіту Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus, пише впливове видання Bloomberg.

За прогнозами науковців, прибережні райони вздовж Балтійського, Середземного і Північного морів майже напевно побачать температури, що перевищують історичні середні значення. Так, існує 50−60%-ва ймовірність, що температура буде значно вищою за історичні норми на більшій частині території Великої Британії, Центральної та Південної Європи. Аномально високі температури можуть знизити попит на природний газ, запаси якого європейські країни поспішають накопичити.

Також на більшій частині території Франції та Німеччини з імовірністю від 40% до 50% впродовж наступних трьох місяців рівень опадів буде значно нижчим від середнього. Відсутність дощів та снігопадів може вплинути на внутрішній річковий транспорт та операторів гідроенергетики, та на лижний сезон.

Нагадаємо, програма ЄС, яка використовує масштабні вимірювання із супутників, кораблів, літаків та метеостанцій у всьому світі для своїх щомісячних та сезонних прогнозів, назвала 2019 рік найспекотнішим роком на континенті за всю історію спостережень.