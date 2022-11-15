США могут передать ВСУ дроны Gray Eagle – CNN

https://racurs.ua/n176823-ssha-mogut-peredat-vsu-drony-gray-eagle-cnn.html

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США розглядають можливість модифікувати безпілотник Gray Eagle, щоб зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і, таким чином, отримати змогу передати його Збройним силам України.

Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Київ тривалий час просить Вашингтон передати багатоцільові безпілотники Gray Eagle MQ -1C, оснащені ракетами Hellire. Один такий дрон може нести чотири такі ракети й летіти на висоті понад 8 км впродовж майже 30 год.

В США раніше відмовлялися передавати ці безпілотники, оскільки вони містять високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке в разі потрапляння до росії може становити загрозу безпеці США. Нині ж, як кажуть джерела CNN, у США міркують над способами вилучення найбільш чутливих технологій, аби передача Gray Eagle не несла додаткових ризиків.

Існують конкретні і дуже технічні налаштування і обмеження, які можуть бути проведені з Gray Eagle, що може зробити це (передачу Україні — ред.) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу і є досить складними, — зауважив співрозмовник CNN.

Нагадаємо, ЗСУ використовують кілька типів безпілотних літальних апаратів меншого радіусу дії проти армії рф. До них входять AeroVironment RQ-20 Puma AE та турецький Bayraktar-TB2.