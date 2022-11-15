Ракетная атака на Украине - есть два попадания по центру Киева, работает ПВО

https://racurs.ua/n176837-raketnaya-ataka-na-ukraine-est-dva-popadaniya-po-centru-kieva-rabotaet-pvo.html

Ракурс

15 листопада російські воєнні злочинці здійснили нову масштабну ракетну атаку на Україну.

Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Люди бачили та повідомляли про проліт ракет у різних регіонах країни: на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині.

Два вибухи пролунало у Києві. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про влучання у центральному районі столиці та пожежу в п’ятиповерхівці. Згодом стало відомо про влучання у Печерському районі Києва.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі є влучання. За попередньою інформацією — у два житлових будинки.

Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація буде згодом, — написав Кличко у Телеграм.

КМДА повідомила про чотири збиті українською ППО ракети.

На Київщині працюють сили ППО, є інформація про збиті об'єкти, повідомив керівник ОВА Кулеба.

Також ППО спрацювали в Миргородській громаді на Полтавщині, повідомив керівник ОВА Лунін.

Про новий ракетний удар по Україні повідомив у своєму Твіттері й голова Офісу президента Андрій Єрмак.

росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20 новою ракетною атакою. Невже хтось серйозно думає, що Кремль справді хоче миру? Він хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють, — написав Єрмак.

31 жовтня протиповітряна оборона України збила 44 із понад 50 російських ракет, запущених по об'єктах інфраструктури.