Ракурсhttps://racurs.ua/
Ракетная атака на Украине - есть два попадания по центру Киева, работает ПВО
Ракетная атака на Украине — есть два попадания по центру Киева, работает ПВОhttps://racurs.ua/n176837-raketnaya-ataka-na-ukraine-est-dva-popadaniya-po-centru-kieva-rabotaet-pvo.htmlРакурс
15 листопада російські воєнні злочинці здійснили нову масштабну ракетну атаку на Україну.
Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Люди бачили та повідомляли про проліт ракет у різних регіонах країни: на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині.
Два вибухи пролунало у Києві. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про влучання у центральному районі столиці та пожежу в п’ятиповерхівці. Згодом стало відомо про влучання у Печерському районі Києва.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі є влучання. За попередньою інформацією — у два житлових будинки.
Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація буде згодом, — написав Кличко у Телеграм.
КМДА повідомила про чотири збиті українською ППО ракети.
На Київщині працюють сили ППО, є інформація про збиті об'єкти, повідомив керівник ОВА Кулеба.
Також ППО спрацювали в Миргородській громаді на Полтавщині, повідомив керівник ОВА Лунін.
Про новий ракетний удар по Україні повідомив у своєму Твіттері й голова Офісу президента Андрій Єрмак.
росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20 новою ракетною атакою. Невже хтось серйозно думає, що Кремль справді хоче миру? Він хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють, — написав Єрмак.
31 жовтня протиповітряна оборона України збила 44 із понад 50 російських ракет, запущених по об'єктах інфраструктури.
.