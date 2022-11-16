Украина уведомила США о попытке перехвата ракеты рф. Фото: nv.ua

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Україна повідомила США та союзників про спробу перехопити російську ракету поблизу місця удару в Польщі.

Зараз невідомо, чи та ж сама ракета, яка впала в Польщі. Ця інформація послугувала за основу для поточної оцінки удару Сполученими Штатами Америки. Про це 16 листопада повідомляє CNN з посиланням на американського чиновника.

Посадовець послався на вчорашню оцінку президента США Джо Байдена. Господар Білого дому тоді заявив, що «з точки зору траєкторії малоймовірно, що ракета була випущена з росії».

Нагадаємо, 15 листопада американська розвідка повідомила ЗМІ, що російські ракети перетнули польський кордон. Внаслідок падіння цих ракет у Польщі загинули двоє осіб.

Вже 16 листопада польський президент Анджей Дуда заявив, що вибухнула ракета російського виробництва від зенітно-ракетного комплексу С-300. Глава держави також зазначив, що немає жодних доказів навмисної атаки та удару з боку країни-агресора росії. Він додав, що ця ракета могла належати до української протиповітряної оборони.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова передати наявні у докази російського сліду в падінні ракети на території Польщі. Україна попросила невідкладно надати доступ до місця вибуху, щоб долучитися до розслідування.

Дуда у відповідь зазначив, що Польща і США повинні домовитися, перш ніж Україна зможе взяти участь у розслідуванні ракетного удару по Пшеводову.

Джерело: CNN