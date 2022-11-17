В рф нагло рекламируют насильственное усыновление российскими семьями

В россии нагло рекламируют насильственное усыновление российскими семьями

https://racurs.ua/n176878-v-rf-naglo-reklamiruut-nasilstvennoe-usynovlenie-rossiyskimi-semyami.html

Ракурс

У росії та на підконтрольних їй українських територіях розпочалася кричуще відверта кампанія з розхвалювання примусового вивезення українських дітей для їхнього подальшого усиновлення в російських сім’ях.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 17 листопада повідомляє, що прокремлівські «військкори» та офіційні особи енергійно поширюють у соцмережах багатосерійний документальний фільм про кількох українських дітей, вивезених з Донбасу, яких без їхньої згоди помістили до російських родин.

У серіалі стверджується, що лише 2022 року російські чиновники евакуювали з Донбасу понад 150 тис. дітей. Як пише ISW, неясно, звідки російські джерела взяли цю цифру: раніше українські офіційні особи оцінювали цю кількість у 6−8 тисяч.

До того ж глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що спільно з уповноваженим рф з прав дитини Марією Львовою-Бєловою працює над тим, щоб «важкі підлітки» з російських регіонів та окупованих частин України доставлялися до Чечні для «профілактичної роботи» та «військово-патріотичного виховання».

Схеми з примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом програм відпустки та реабілітації, мабуть, утворюють стрижень масштабної кампанії з депопуляції, припускають аналітики. Це може бути порушенням міжнародної Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього, а також виступати частиною ширшої кампанії з етнічних чисток.