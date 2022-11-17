Разрушение инфраструктуры Украины стало ключевым элементом войны россии - разведка Британии

https://racurs.ua/n176881-razrushenie-infrastruktury-ukrainy-stalo-kluchevym-elementom-voyny-rossii-razvedka-britanii.html

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Безперервні удари по енергетиці зменшують російські запаси звичайних крилатих ракет, оскільки деградація національної інфраструктури України стала ключовим елементом стратегічного підходу росії до кампанії, вважає британська розвідка.

Удень 15 листопада росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури на території України.

Ймовірно, це найбільша кількість ударів, яку росія завдала за один день з першого тижня вторгнення, припускають британці. Боєприпаси запускалися з повітряних, морських і наземних платформ. Хоча велика частина ракет була успішно перехоплена.

Аналітики вважають, що Україна зіткнулася зі значним зменшенням електроенергії, доступної з національної мережі. Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання.