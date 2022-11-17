Новые взрывы и воздушная тревога - рф терроризирует Украину

https://racurs.ua/n176882-novye-vzryvy-i-vozdushnaya-trevoga-rf-terroriziruet-ukrainu.html

Ракурс

Українські ЗМІ повідомляють 17 листопада про ймовірні вибухи в Одесі та Дніпрі після оголошення повітряної тривоги по всій країні.

За інформацією «Думської», в Одесі пролунав сильний вибух до тривоги. «Суспільне» повідомило, що у місті Дніпрі чути звуки вибухів.

росія завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області. Про це повідомив очільник ОВА.

УНІАН пише про повторні вибухи.

Повідомляють про проблеми з електрикою у частині міста, — зазначає агентство.

Влада Київщини повідомила про роботу ППО у Київській області.

Повітряна тривога оголошена на всій території України, крім анексованого Криму.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, близько 8.00 були запущені перші ракети.

Над Харківською областю пролетіли три ракети. Також їх помітили і над Полтавщиною. На Київщині, Чернігівщині та Черкащині в небо піднялася авіація.

У моніторингових каналах повідомляють про роботу ППО як у Харківській, так і Черкаській областях.

Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області, — написав у своєму телеграм-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

Раніше цього тижня росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури з початку вторгнення.

За даними української сторони, російські військові запустили близько 100 ракет. Більшість із них було збито ППО, заявили українські військові. Російські військові стверджують, що ракети досягли цілей (і пов’язують ці цілі з військовою інфраструктурою).