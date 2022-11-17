Польша сообщила первые подробности расследования падения ракеты у границы с Украиной

https://racurs.ua/n176889-polsha-soobschila-pervye-podrobnosti-rassledovaniya-padeniya-rakety-u-granicy-s-ukrainoy.html

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Польська влада повідомила перші подробиці розслідування падіння ракети

Глава Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох розповів в інтерв’ю TVN24, що вже є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не потрапила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, спричинила трагедію".

На це вказують уламки ракети та глибина кратера. Наразі експерти вираховують напрям, звідки прилетіла ракета і навіть кількість палива, яку вона використала.

Кумох також додав, що є відеозаписи, що підтверджують озвучену ним версію подій.

Я не хотів би говорити про їх зміст, тому що я бачив їх у засекреченому режимі, — зазначив він.

За його словами, зараз на місці падіння снаряда працює польсько-американська слідча група. Українська влада також звернулася до Польщі з проханням надати їм доступ до розслідування.

Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони немає, то найближчим часом такий доступ може бути наданий. Якщо слідча група не матиме зауважень на технічному рівні, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі, — сказав Кумох.

Чиновник наголосив, що не звинувачує Україну в падінні снаряда та загибелі двох польських громадян.

росія бомбила Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і викликала зіткнення між автомобілем і автобусом. Вина машина? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і викликала аварію, — сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив переконання, що удару по Польщі завдала російська, а не українська ракет.

Він послався на доповіді, які отримав від військового керівництва, в тому числі командувача Повітряних сил та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.