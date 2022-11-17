Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский опубликовал видео удара по Днепру – Вот доказательство мирных намерений россиян
Зеленский опубликовал видео удара по Днепру — Вот доказательство мирных намерений россиянhttps://racurs.ua/n176888-zelenskiy-opublikoval-video-udara-po-dnepru-vot-dokazatelstvo-mirnyh-namereniy-rossiyan.htmlРакурс
Відеореєстратори зафіксували один з «прильотів» по Дніпру. Відео поширене офіційною сторінкою президента Володимира Зеленського.
Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань, — підписав відео глава держави.
Читайте также
россия бьет по газодобыче, бомбят «Южмаш» — Шмыгаль
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...