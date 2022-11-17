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Ракурс
Зеленский опубликовал видео удара по Днепру – Вот доказательство мирных намерений россиян

Зеленский опубликовал видео удара по Днепру — Вот доказательство мирных намерений россиян

17 ноя 2022, 11:20
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Відеореєстратори зафіксували один з «прильотів» по Дніпру. Відео поширене офіційною сторінкою президента Володимира Зеленського.





Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань, — підписав відео глава держави.

Источник: Ракурс


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