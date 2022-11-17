Відеореєстратори зафіксували один з «прильотів» по Дніпру. Відео поширене офіційною сторінкою президента Володимира Зеленського.

Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань, — підписав відео глава держави.