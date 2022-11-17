У Дніпрі російська ракета влучила в офіс "Євросолідарності" - там був гуманітарний хаб

https://racurs.ua/ua/n176887-u-dnipri-rosiyska-raketa-vluchyla-v-ofis-ievrosolidarnosti-tam-buv-gumanitarnyy-hab.html

Ракурс

Під час останньої атаки на Дніпро російська ракета влучила в офіс партії «Європейська солідарність».

Про це 17 листопада повідомила народна депутатка Ірина Геращенко:

Це було не просто партійне приміщення, а великий гуманітарний хаб, в які перетворилися всі наші офіси в регіонах. Всі ці місяці війни дніпропетровська команда допомогала військовим і постраждалим, переселенцям і мешканцям міста. На щастя, під час атаки на офіс ніхто з людей не постраждав. Приміщення відновимо! Ворогу помстимося. Ваші атаки, русня, тільки посилюють нашу лють.

Під час останньої атаки на Дніпро російська ракета влучила в офіс партії «Європейська Солідарність». Народна депутатка Ірина Геращенко: �"Це було не просто партійне приміщення, а великий гуманітарний хаб, в які перетворилися всі наші офіси в регіонах. Всі ці місяці війни дніпропетровська команда допомогала військовим і постраждалим, переселенцям і мешканцям міста. На щастя, під час атаки на офіс ніхто з людей не постраждав. Приміщення відновимо! Ворогу помстимося. Ваші атаки, ру&ня, тільки посилюють нашу лють".

Дніпро

Офіс Європейської содлідарності, там гуманітарний штаб допомоги цивільним і армії.

Влучання ракети зранку. Людей ще не було. — Ϛϱ⍴ж неग़ƤuŦyƛA 4149 4998 0278 5889 Р.С. (@NeTojPrytula) November 17, 2022

Нагадаємо, уранці 17 листопада росіяни здійснили повторну ракетну атаку на Україну. Влучання в енергооб'єкти та промислові підприємства зафіксували в Одесі та Дніпрі. У Дніпрі станом на 11.00 було відомо про вісьмох постраждалих.

Над Києвом збили дві ракети. Очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів, що у четвер рашка б'є по газовидобутку України та «Південмашу».