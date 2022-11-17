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Ракурс
В Україні запровадили погодинні і додаткові аварійні відключення світла - "Укренерго"

В Україні запровадили погодинні і додаткові аварійні відключення світла — «Укренерго»

17 лис 2022, 10:34
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Похолодання та наслідки російських обстрілів змушують «Укренерго» вдаватися до хвилі нових аварійних відключень.





17 листопада по всій території України застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково — аварійні відключення.

Через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі, — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах.

16 листопада у Київській ОВА закликали готуватися до важкого тижня через проблеми зі світлом. «Укренерго» вводить у регіоні екстрені відключення електрики, інформують в Київській ОВА.

Це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки, — йдеться в повідомленні.

За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві 17 листопада відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють, — йдеться у повідомленні КМДА.

Джерело: Ракурс


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