В Украине ввели почасовые и дополнительные аварийные отключения света

https://racurs.ua/n176886-v-ukraine-vveli-pochasovye-i-dopolnitelnye-avariynye-otklucheniya-sveta-ukrenergo.html

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Похолодання та наслідки російських обстрілів змушують «Укренерго» вдаватися до хвилі нових аварійних відключень.

17 листопада по всій території України застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково — аварійні відключення.

Через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі, — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах.

16 листопада у Київській ОВА закликали готуватися до важкого тижня через проблеми зі світлом. «Укренерго» вводить у регіоні екстрені відключення електрики, інформують в Київській ОВА.

Це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки, — йдеться в повідомленні.

За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві 17 листопада відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.