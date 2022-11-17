В Днепре российская ракета попала в офис «Евросолидарности» — там был гуманитарный хаб

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Під час останньої атаки на Дніпро російська ракета влучила в офіс партії «Європейська солідарність».

Про це 17 листопада повідомила народна депутатка Ірина Геращенко:

Це було не просто партійне приміщення, а великий гуманітарний хаб, в які перетворилися всі наші офіси в регіонах. Всі ці місяці війни дніпропетровська команда допомогала військовим і постраждалим, переселенцям і мешканцям міста. На щастя, під час атаки на офіс ніхто з людей не постраждав. Приміщення відновимо! Ворогу помстимося. Ваші атаки, русня, тільки посилюють нашу лють.

Нагадаємо, уранці 17 листопада росіяни здійснили повторну ракетну атаку на Україну. Влучання в енергооб'єкти та промислові підприємства зафіксували в Одесі та Дніпрі. У Дніпрі станом на 11.00 було відомо про вісьмох постраждалих.

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