Швеция обнаружила следы взрывчатки на месте аварий «Северного потока»

Газопроводы «Северный поток» взорвались во второй половине сентября, фото: CNN

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Прокуратура Швеції виявила сліди вибухових речовин на місці вибухів на газогонах «Північний потік» та «Північний потік 2», котрі сталися в другій половині вересня.

Про це заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, котрий здійснює попереднє розслідування вибухів, повідомляє прес-служба прокуратури Швеції.

За словами Юнгквіста, здійснений аналіз вилучених на місці інциденту речових доказів показує, що цей інцидент є диверсією.

Проведені аналізи показують сліди вибухівки на кількох знайдених сторонніх предметах. Поглиблені аналізи дозволять робити більш достовірні висновки про інцидент, — наголошує Юнквіст.

Також, за його словами, подальше розслідування покаже, чи можна буде комусь оголосити підозру у скоєнні злочину.

Більше деталей про інцидент Юнквіст наразі не навів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, напередодні вибухів на «Північних потоках» біля газогонів пройшли два судна з вимкненими датчиками.